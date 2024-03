Risorse per cultura, musica ed eventi della tradizione che aumentano il prestigio del territorio di Porto Torres e producono un indotto per l’economia locale. I fondi, pari a 133mila euro destinati ai grandi appuntamenti del 2024, sono contenuti nell’ultima variazione di bilancio finanzario 2024-2026, con somme per complessivi 3milioni di euro, approvato dalla commissione Finanze. A snocciolare i numeri l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta, che ha annunciato i 60mila euro destinati all’organizzazione delle attività della Festha Manna, della Estate turritana e per la promozione turistica del territorio.

Nelle giornate dedicate ai riti religiosi, in occasione delle festività per la Pentecoste e per il patrono San Gavino, sono in programma eventi collaterali di musica e spettacolo, ma anche inziative culturali di carattere identitario come il Palio di Santu Bainzu, indirizzati al recupero delle tradizioni del terriorio. Si tratta di somme derivanti dal bilancio comunale. A queste si sommano le risorse, pari a 50mila euro, finanziate dalla Fondazione di Sardegna. «Si tratta della quota relativa alla seconda annualità (2024), dei fondi derivanti dalla Fondazione - precisa l’assessore Carta –riconosciuti come premio al Comune per promuovere gli eventi di carattere identitario tra cui la Sagra del Pesce». Ulteriori 23mila euro sono stati stanziati dalla legge sugli eventi della Regione Sardegna.

