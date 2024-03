L’area intorno alla Torre Aragonese e il centro cittadino di Porto Torres ospiteranno il lunedì di Pasquetta il festival del rock, una maratona di musica, all’insegna della promozione del territorio e, in particolare, dell’Isola dell’Asinara. Attorno, nel cuore della città, mercatini, animazione e mostre. Dopo il successo delle precedenti edizioni anche quest’anno Porto Torres si prepara per il grande evento "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” che animerà l’intera giornata di lunedì 1 aprile con vari artisti che dalle 17, saliranno sul palco allestito nell’area intorno alla Torre Aragonese.

Ad aprire lo spettacolo saranno i Tazenda seguiti poi dagli artisti del progetto Rezophonic di Mario Riso con Cristina Scabbia, Omar Pedrini, Eva Poles, Paletta, Gagno, Andy, Francesco (Fry) Moneti, Gagno e Garrincha, membri delle band di caratura internazionale tra cui Lacuna Coil, Timoria, Prozac +, Punkreas, Bluvertigo e Modena City Ramblers. A chiudere saranno i Dj Toky di Virgin Radio. L’animazione nel Corso vittorio Emanuele prenderà il via ufficialmente alle 10 con l’apertura della grande area pedonale che per tutta la giornata ospiterà gli appuntamenti e le iniziative, finalizzate principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola dell’Asinara, fiore all’occhiello del territorio.

Per tutta la giornata gli stands degli operatori del Parco dell’Asinara resteranno posizionati nell'area verde intorno alla Torre aragonese in Piazza Colombo antistante la passeggiata coperta e saranno posizionati gazebo, tavoli, panche in collaborazione con la Multiservizi. Nella stessa area si svolgerà una nuova edizione dell'estemporanea di Pittura organizzata dalla TNT Global Art, dedicata in maniera specifica all'Asinara e alle sue peculiarità paesaggistiche, ambientalistiche e naturalistiche.

L’Isola Parco sarà promossa anche attraverso le installazioni artistiche realizzate lo scorso anno dalla ditta Arcobaleno dedicate al suo ricco e singolare patrimonio faunistico e floreale e grazie alla proiezione su un maxischermo di immagini e filmati delle sue bellezze naturalistiche, messe a disposizione da Daniele Amato di ISOLA MEA. Nella parte centrale della Piazza Eroi dell’Onda sarà allestita un’area bimbi con i giochi gonfiabili. Corso Vittorio Emanuele ospiterà i mercatini dell’artigianato e delle opere d’ingegno mentre tutte le altre bancarelle, dedicate al commercio e al food, saranno allestite nell’area della passeggiata coperta/via Mare e in un’altra area di Piazza Eroi dell’Onda.

Il Vespa Club Porto Torres curerà inoltre una mostra statica nell'area tra la Piazza Umberto I e la Chiesa della Beata Vergine della Consolata. «È un evento tanto atteso e strutturato su più livelli – ha detto l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco - per andare incontro a tipologie diversificate di pubblico, con l’obiettivo di ripetere il successo degli ultimi anni per quanto riguarda il numero di presenze in città».

© Riproduzione riservata