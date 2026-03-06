Spacca il vetro di una casa, si taglia e colpisce un carabiniere imbrattandolo di sangue. È successo ieri a Ossi, poco prima dell'alba.

La donna, secondo una prima ricostruzione, si aggirava per il paese con un coltello, fatto segnalato ai carabinieri. I militari sono intervenuti e la 30enne ha tentato la fuga nella prima casa che ha visto rompendo uno dei vetri per entrare all'interno e tagliandosi nell'impatto.

I carabinieri sono riusciti a bloccarla ma uno di loro è stato raggiunto dal sangue schizzato dalla indagata. Oggi, nell'udienza di convalida, il giudice Giancosimo Mura- il pm era Giovanni Porcheddu- ha disposto per l'indagata, difesa dalla avvocata Maria Grazia Sanna, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.



