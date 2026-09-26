Castelsardo, via mezza tonnellata di rifiuti dalla statale 200Previsto nelle prossime settimane un intervento analogo anche ai bordi delle strade provinciali
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Circa mezza tonnellata di rifiuti di ogni genere, un triste “bottino” lasciato dagli incivili nelle cunette lungo la strada statale 200 all’ingresso di Castelsardo e recuperato grazie al lavoro degli operatori della ditta Econova, che gestisce l’appalto dell’igiene urbana della città.
Le operazioni di pulizia sono state svolte grazie alla preziosa collaborazione dell’Anas e del gruppo di protezione civile del Cvsm, che hanno garantito la piena sicurezza dell’intervento. Quello di venerdì 25 settembre è soltanto uno dei tanti interventi che viene puntualmente eseguito nei punti di accesso e uscita della città dei Doria.
«La pulizia delle cunette e la rimozione dei rifiuti abbandonati – sottolinea la sindaca, Maria Lucia Tirotto – non sono soltanto semplici interventi di manutenzione, ma azioni concrete per una Castelsardo più accogliente e sostenibile. Vogliamo una città che risplenda della sua bellezza naturale, tutelando il nostro ambiente e valorizzando il nostro territorio. La cura del decoro urbano è un obiettivo che possiamo raggiungere soltanto tutti insieme, istituzioni e cittadini».
Le operazioni di pulizia sono state coordinate dall’assessorato comunale all’Ambiente, guidato da Christian Speziga. «L’amministrazione comunale – dice l’assessore – sta mettendo in atto quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto dell’igiene urbana per la pulizia delle pertinenze stradali della statale 200 e 134. Con questo ennesimo intervento il Comune ribadisce l’impegno quotidiano di ogni sua articolazione affinché Castelsardo sia sempre più pulita e accogliente. E nelle prossime settimane è previsto un intervento analogo anche ai bordi delle strade provinciali».