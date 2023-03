Chiusi in un sacchetto di plastica e buttati nella campagna come fossero rifiuti.

Sei cuccioli di cane sono stati abbandonati e rinvenuti nell’agro della frazione di San Giovanni, a Castelsardo.

Due di loro, purtroppo non ce l’hanno fatta, altri quattro sono stati raccolti e presi in cura dai volontari dell’associazione Zampette felici Odv Castelsardo. «Sono stati gettati come fossero spazzatura» dicono «ed ora speriamo di salvare i quattro sopravvissuti».

Li hanno rinvenuti chiusi all’interno di alcune buste di plastica, senza pietà, legati così da non potersi liberare e senza neppure curarsi di lasciarli liberi con la possibilità di vivere nella campagna aperta. Una crudeltà che i volontari non accettano.

«Ora cerchiamo qualcuno che faccia loro da balia, preghiamo qualcuno che ci aiuti e si prenda cura di loro. Siamo pronti a fornire tutto il materiale che occorre», aggiunge l’associazione Zampette felici Odv, dal 2020 impegnata nella tutela degli animali a quattro zampe. Sostengono e curano i randagi del territorio in maniera gratuita, consegnando i cani abbandonati alle famiglie che lo richiedono.

