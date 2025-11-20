Attraverso, l’esposizione collettiva promossa dall’amministrazione comunale di Castelsardo guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, sarà prorogata fino all’8 dicembre 2025.

Il successo della mostra è confermato dall’interesse del pubblico e dalla sua segnalazione sul sito ufficiale di Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – nell’ambito della XXI Giornata del Contemporaneo, evento insignito della Medaglia del presidente della Repubblica e realizzato con il sostegno della Direzione generale per la Creatività del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Un insieme di riconoscimenti che testimonia la rilevanza del progetto e rafforzano la scelta di estenderne la durata. Curata dalla Gebaude Galleria Moderna, l’esposizione si articola negli spazi del Castello dei Doria proponendo un percorso che mette in dialogo linguaggi, sensibilità e generazioni differenti. «Siamo felici che Castelsardo confermi il proprio ruolo in questo prestigioso circuito culturale nazionale e internazionale, capace di promuovere un confronto vivo con l’arte contemporanea e di offrire al pubblico esperienze artistiche autentiche e di qualità. Attraverso continua a suscitare interesse grazie alla varietà degli artisti e alla ricchezza delle opere esposte. La proroga permetterà a chi non ha ancora potuto visitarla di farlo con la giusta calma e profondità di sguardo», dichiara l’assessora alla Cultura Maria Speranza Frassetto. In mostra le opere di Silvia Argiolas, Mariano Chelo, Roberto Chessa, Gabriele Colletto, Silvano D’Ambrosio, Maurizio L’Altrella, Pierpaolo Luvoni, Max Mazzoli, Valerio Melchiotti, Silvia Mei, Elena Muresu, Pastorello, Vincenzo Pattusi, AmirahSuboh, Dorotea Tocco e Sergio Manconi.

