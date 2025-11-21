Assolti perché il fatto non sussiste. Oggi in tribunale a Sassari il giudice Paolo Bulla ha disposto la sentenza di assoluzione per Leonardo Pattarino e Giuseppe Borzachiello, accusati di omicidio colposo per la morte nel 2017 di Blagoje Milanovic.

Il 70enne era caduto in mare a Castelsardo con la sua auto morendo annegato non riuscendo a uscire dall’abitacolo prima che il mezzo si inabissasse.

Pattarino, difeso dall’avvocato Lorenzo Galisai, era il legale rappresentante della “Cigno srl”, mentre Borzachiello, assistito dai legali Danilo Mattana e Fabrizio Demurtas, era al tempo comandante del porto di Castelsardo.

Per loro le contestazioni erano di non aver allestito la segnaletica necessaria per rendere tangibile la banchina, ipotesi accusatoria respinta però dalle difese che avevano ricordato come si fossero già segnalati all’amministrazione comunale i pericoli dell’area.

