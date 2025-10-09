I Carabinieri del Norm della Compagnia di Valledoria, hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari, durante un un controllo notturno alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad una vettura e la conducente, mentre eseguiva le manovre necessarie ad accostare e arrestare la marcia, ha gettato dal finestrino un piccolo involucro.

Recuperato dai carabinieri, all'interno vi erano 11,3 grammi di cocaina e addosso alla donna ulteriori 3,32 grammi di eroina.

Lo stupefacente, destinato allo spaccio, è stato sottoposto a sequestro mentre la donna su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

