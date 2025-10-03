La città di Castelsardo si ferma nel dolore. A seguito della tragica scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni uccisa a Palau dall'imprenditore Emanuele Ragnedda, reo confesso, la sindaca Maria Lucia Tirotto dice: «interpretando il sentimento profondo cordoglio e vicinanza espresso dall'intera cittadinanza, ho ritenuto doveroso e necessario proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 4 ottobre. È un momento di immensa tristezza per l'intera comunità», E aggiunge: «Ancora una volta ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore della famiglia di Cinzia».

I funerali si terranno nella cattedrale di Sant’Antonio Abate e verranno celebrati da don Pietro Denicu.

