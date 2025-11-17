Il Comune di Castelsardo ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro destinato a un'opera fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita in città.

Si tratta dell’intervento di “riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico - via Lombardia e via Bixio”.

«Questo significativo investimento ci permetterà di affrontare in modo strutturale le criticità legate al deflusso delle acque bianche, proteggendo le nostre strade e le abitazioni dai danni causati da forti piogge», ha detto la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto.

L'intervento prevede l’ampliamento e potenziamento della condotta di raccolta delle acque bianche lungo le vie interessate; installazione di nuove bocche di raccolta e caditoie posizionate strategicamente nei punti critici; realizzazione di pozzetti d’ispezione per garantire manutenzione e controlli agevoli; ottimizzazione delle pendenze di condotte e superfici stradali e ripristino delle superfici stradali con finitura adeguata.

«Un ringraziamento sincero e doveroso va a tutti i dipendenti comunali e i tecnici che hanno lavorato senza sosta e con estremo impegno alla stesura e presentazione di questo progetto», ha concluso la sindaca.

