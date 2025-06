«Del nostro porto, va sottolineata la peculiarità che lo rende unico e strategico per la Sardegna. Il porto di Porto Torres rappresenta un nodo essenziale per le rotte commerciali e turistiche, un punto di collegamento fondamentale tra l’Italia e il resto del bacino mediterraneo, ma anche una porta di accesso privilegiata per l’Europa verso la Sardegna. La sua posizione geografica, le infrastrutture e soprattutto gli spazi ne fanno una realtà portuale di grande rilievo, capace di rispondere alle sfide e di attrarre traffici commerciali sempre più diversificati».

Con queste parole, il comandante uscente della Capitaneria di porto di Porto Torres, Giuseppe Cannarile ha voluto salutare la città, in occasione dell’avvicendimento al vertice, attraverso il passaggio di consegne con il comandante subentrante, Mirko Orrù, che ritorna a Porto Torres dove aveva svolto in passato il ruolo di caposervizio della sicurezza e navigazione portuale.

La cerimonia si è tenuta questa mattina, nel piazzale della Capitaneria, alla presenza del comandante del comando marittimo Ovest, l’ammiraglio Enrico Pacioni, del direttore marittimo nord Sardegna, capitano di vascello Gianluca D’Agostino, oltre alle autorità civili, religiose e militari. Presenti anche le associazioni combattentistiche e d’arma, fra cui l’Anmi, il sindaco Massimo Mulas e la prefetta Grazia La Fauci.

«Da un punto di vista tecnico nautico e con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione, il porto e i suoi due bacini offrono soluzioni sicure e ricche di opportunità», ha aggiunto Cannarile che si appresta a ricoprire un nuovo incarico al comando generale delle Capitanerie di porto a Roma. «Il porto turritano non manca di certo, - ha proseguito - avendone saggiato direttamente la consistenza, la professionalità dei servizi e del cluster marittimo unitamente a una città e un territorio che aspira ardentemente a diventare, come merita, protagonista di un rilancio commerciale e turistico».

Nel suo discorso il nuovo comandante, il capitano di fregata Orrù, che si prepara a governare un territorio con giurisdizione che va dal comune di Porto Torres fino ad Aglientu, ha voluto ringraziare i presenti. «Con onore e consapevolezza, assumo l’incarico di comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, sento la responsabilità di mettere l’esperienza maturata e le competenze acquisite a totale disposizione di questo territorio e di questa comunità, territorio e comunità che ben conosco e cui vanno tutta la mia stima e l’apprezzamento per l’intenso e straordinario periodo di servizio già trascorso in questo Compartimento». Inoltre, ha aggiunto: «È mia ferma intenzione, nel segno della continuità amministrativa, proseguire il brillante lavoro condotto dal Comandante Cannarile,dedicando ogni mia risorsa fisica e intellettuale all’ordinata ed efficiente organizzazione dei servizi, volti a garantirela tutela della legalità e il buon andamento della pubblica amministrazione».

