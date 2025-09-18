Il Comune di Bono ha pubblicato l'avviso pubblico per assegnare importanti interventi di recupero e valorizzazione dell’area espositiva Giovanni Maria Angioy e della biblioteca comunale del paese.

Grazie ai fondi derivanti dall’accordo di programma quadro inerente il Progetto di Sviluppo Territoriale “Logo’s Cuore dell’Isola”, sottoscritto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas, risorse pari a 400mila euro, verranno eseguiti, presso l’area museale, lavori di impermeabilizzazione, coibentazione, sostituzione infissi interni ed esterni, ristrutturazione servizi igienici, adeguamento impianto illuminazione, nuovo impianto di climatizzazione.

Si tratta di interventi di riqualificazione dell’edificio del ‘700 di alto pregio storico e architettonico, che ospiterà un museo diretto a valorizzare la figura di Giovanni Maria Angioy.

Nell’area della biblioteca verranno effettuati interventi per la sistemazione copertura esterna, con sistemazione e tinteggiatura delle pareti esterne, la sostituzione degli infissi, e la messa in sicurezza dei servizi igienici.Il progetto è stato redatto all’architetto Anna Maddalena Pattitoni e la durata dei lavori è programmata in 90 giorni.

