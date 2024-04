L’educazione al rispetto per l’ambiente parte dai più piccoli che, dietro i banchi di scuola, imparano a conoscere il mare e la sua affascinante biodiversità. Questa mattina, i protagonisti dell’incontro “Un manuale per le future Sentinelle del Mare”, programmato nella sede del Parco nazionale dell’Asinara, erano gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comprensivo 2 di Porto Torres. L’obiettivo è che siano proprio le nuove generazioni a sviluppare la volontà di trasformarsi nelle nuove sentinelle a difesa del mare. All’incontro hanno partecipato il commissario e il direttore del Parco, Giovanni Cubeddu e Vittorio Gazale, oltre a Donatella Carboni, ordinario di Geografia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari che ha organizzato l’iniziativa con il Parco Nazionale dell’Asinara e dal Flag Nord Sardegna che hanno collaborato all'implementazione di un progetto PO FEAMP 2014-2020 diretto, tra i vari obiettivi, allo sviluppo di consapevolezza e sensibilizzazione nei confronti delle problematiche dell'ecosistema marino. In particolare, la partecipazione all'evento europeo EMD In My Country 2023 ha permesso di condividere i risultati anche tra i banchi di scuola.

La collaborazione ha portato all'elaborazione di due volumi di disseminazione, indirizzati agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, con l'obiettivo di fornire a docenti e dirigenti scolastici uno strumento utile alle conoscenze di base per lo sviluppo di un senso di comunità locale nei più giovani. In occasione dell'evento internazionale GeoNight 2024, sono stati presentati agli studenti e al corpo docente i due volumi destinati alle scuole elementari e medie, in cui si evidenziano le principali categorie di rifiuti marini causa dell’inquinamento del mare, le conseguenze e i comportamenti da mettere in pratica per limitare la contaminazione dei mari. Erano presenti anche il presidente del Flag nord Sardegna, Benedetto Sechi e Sonia Malvica di GeoNight, Marta Galinanes Gallen e Giuseppina Manca insieme a Valentina Arru e Elisa Caneo.

