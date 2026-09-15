Dopo il successo di Ferragosto, sul Lungomare di Porto Torres i protagonisti saranno gli Apocalisse Fire che trasformeranno le fiamme in una vera performance, fatta di energia, movimento e spettacolo.

Uno show dove il fuoco diventa protagonista e ogni esibizione diventa suggestiva, una iniziativa in occasione della Waterfront Blue Night, titolo della serata organizzata dal Centro commerciale naturale Lungomare, in programma sabato 19 settembre, con allestimento di stand gastronomici, musica itinerante e giochi gonfiabili per bambini. Il tratto compreso tra via Principe di Piemonte e via Benedetto Croce verrà chiuso al traffico dalle 19 fino alle 2 del giorno successivo. Un gioco di fuochi per tutto il tratto di costa interessato dagli eventi.

La serata, che ha salutato il Ferragosto 2026, aveva fatto registrare il pienone assoluto per l’esordio della iniziativa promossa dal nuovo Centro commerciale naturale. Una formula scelta per richiamare turisti e locali, con l'obiettivo di regalare uno spettacolo con giochi pirotecnici a quanti hanno scelto il litorale per trascorrere le ultime notti dell’estate.

Visitatori che potranno godersi momenti di musica e diversul tratto di costa, chiusa al traffico e trasformata in un’isola pedonale, dalla Renaredda e fino alla parte alta del Lungomare, con la possibilità di consumare una cena nei tanti bar e ristoranti aperti, con proposte di menù per l’occasione.

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