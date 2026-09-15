Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione urbana del prolungamento di via Segni a Porto Torres, un intervento strutturale volto a sanare una situazione di degrado che persisteva da diversi anni e a rispondere alle esigenze di urbanizzazione della zona. L'opera ha interessato in modo complessivo l'infrastruttura, consentendo la realizzazione di un nuovo manto stradale, la costruzione di marciapiedi dedicati alla sicurezza pedonale e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Inoltre il progetto ha previsto il rifacimento e l'adeguamento dei sottoservizi. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione delle periferie avviato dall'Amministrazione comunale. L'obiettivo è riequilibrare lo sviluppo del territorio cittadino, intervenendo in modo progressivo nelle aree che necessitavano di interventi di manutenzione e urbanizzazione da lungo tempo. Un ulteriore passo avanti dell’Amministrazione volto a garantire una maggiore sicurezza, accessibilità e qualità urbana, nell'ottica di uno sviluppo equilibrato dell'intero territorio comunale, dai quartieri centrali alle zone periferiche.

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