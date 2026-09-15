Si chiama “LO (SCU)P” il magazine nato da un’idea portata avanti dalle volontarie del Servizio civile universale nel Comune di Porto Torres. Le protagoniste sono Giusy Marras, Paola Salaris, Giulia P., Martina Deriu, Paola Nativo ed Eleonora Spiga, sei operatrici che hanno confezionato il progetto nato dalla voglia di raccontare la loro esperienza all’interno dell’Ente pubblico, un anno da maggio 2025 a maggio 2026 al servizio della comunità, un’attività fatta con impegno, una occasione di crescita personale e professionale, con l’opportunità di creare relazioni e conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa, per comprendere quanto, dietro ogni servizio, ci siano responsabilità, precisione, procedure e attenzione agli utenti, esperienza attraverso parole, fotografie, riflessioni ed emozioni.

Le sei volontarie hanno incontrato a Palazzo del Marchese il sindaco Massimo Mulas per un saluto al termine del loro percorso, coordinato da Cecilia Brodu. Un momento per raccontare l’esperienza vissuta, le attività svolte e, soprattutto, la soddisfazione di essersi messe a disposizione degli altri e della propria città. Al primo cittadino le ragazze hanno anche consegnato una copia di “LO (SCU)P”, il magazine che hanno ideato e realizzato durante il loro anno di Servizio Civile. Un titolo che gioca con l’acronimo SCU – Servizio Civile Universale, un prodotto che contiene pagine di approfondimento dedicato a che cosa sia e a quali opportunità offra ai giovani, ma affronta anche temi di attualità, libri, cinema e racconti, attraverso rubriche come “Sguardi sul mondo”, “Semi di lettura”, “C’era una volta... il cinema” e “Racconti della Tzia Gavina”.

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