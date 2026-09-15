Ha sfilato lungo la costa di Porto Torres, vicino al litorale di Balai per rivolgere un saluto speciale a tutta la popolazione di Porto Torres. Poco prima di mezzogiorno, i bagnanti hanno potuto ammirare il passaggio della Nave Scuola Palinuro della Marina Militare Italiana. A bordo il comandante Francesco Carriero e il suo equipaggio. Dal Lungomare e dai punti panoramici affacciati sul golfo dell’Asinara è stato possibile osservare l’autentico gioiello del mare, una delle navi simbolo della tradizione e della formazione della Marina Militare. Un'occasione speciale per cittadini, appassionati e curiosi, e uno spettacolo particolarmente suggestivo per la città, da sempre profondamente legata al mare. Ieri sera la Palinuro era in rada a Stintino, dove al calare del sole ha acceso le sue luci. Costruita nel 1934 nei cantieri di Nantes, in Francia, e acquistata dall'Italia nel 1951, la Palinuro è entrata in servizio come nave scuola nel 1955. È una goletta a tre alberi impiegata principalmente per l'addestramento degli allievi della Marina Militare. Il suo nome richiama Palinuro, il celebre nocchiero di Enea nell'Eneide di Virgilio.

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