Un rientro a scuola col segno più, quello dell’Istituto di istruzione superiore “M. Paglietti” di Porto Torres che per l’anno scolastico 2026-2027 registra 200 nuove immatricolazioni complessive, numeri da record che confermano la fiducia delle famiglie verso un polo scolastico capace di coniugare la preparazione liceale alle competenze tecnico-professionali orientate al mondo del lavoro e dell'economia del mare. Un risultato che ha consentito di formare ben dieci nuove classi prime: nei Licei di Porto Torres e Castelsardo si contano 135 nuovi iscritti, che hanno permesso la formazione di 6 classi prime nel plesso dei Licei locali e 1 classe prima presso la sede staccata del Liceo di Castelsardo. Nell’area Tecnica e Professionale (Ttl e Smat): circa 65 nuovi studenti, distribuiti in 2 classi prime per l'indirizzo Trasporti e Logistica (Nautico - TTL) e una classe prima per lo Smat (Servizi per la Manutenzione e l'Assistenza Tecnica). Mercoledì 16 settembre la prima campanella in tutti gli indirizzi di studio dell'istituto, distribuiti tra le sedi di Porto Torres e Castelsardo. Per le classi terze, quarte e quinte si osserverà l’orario dalle 8.30 alle 12.30. Giovedì 17 e venerdì 18 settembre tutte le classi dalle 8.30 alle 13.30. Per i corsi serali si comincia da mercoledì 16 settembre dalle 18 alle 20 , mentre giovedì e venerdì dalle 17 alle 21. «Ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno scolastico con grande carica ed entusiasmo. I numeri importanti delle nuove iscrizioni, con la formazione di ben dieci classi prime nei diversi ordini di studio e nei vari plessi, rappresentano una conferma del valore del lavoro svolto finora e della nostra capacità di offrire risposte concrete alle aspirazioni dei giovani e del territorio. Tutto il personale dell'Istituto ha lavorato con dedizione per garantire un avvio efficiente e sereno. A tutti i nostri docenti, al personale ATA e, soprattutto, alle nostre studentesse e ai nostri studenti – con un benvenuto speciale a chi varca per la prima volta la soglia del Paglietti – rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di un anno ricco di crescita, scoperte e successi.»Tutte le strutture, le aule e i laboratori dei rispettivi plessi sono già pronti ad accogliere gli studenti per un avvio regolare.

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