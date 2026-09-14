Il nuovo refettorio comunale di Ossi è pronto: si sono conclusi i lavori che consentiranno alla comunità di usufruire di un nuovo servizio. La struttura dotata di una sala in cui vengono consumati i pasti con spazi da adibire ad altri scopi, come sala riunioni o di gioco, manca solo di alcune rifiniture. Sono necessari gli ultimi ritocchi, la pulizia del cortile esterno e qualche adempimento burocratico e potrà finalmente essere utilizzato, se non dal primo giorno di lezione, comunque entro tempi ragionevoli. L’edificio è stato finanziato e costruito secondo quanto stabilito dalla normativa con 220.000 euro di fondi Pnrr ottenuti dal Comune di Ossi.

Con ulteriori somme è stato realizzato il collegamento al caseggiato scolastico in modo che sia possibile accedervi senza uscire all’esterno. Nei cinque anni del precedente mandato l'amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Lubinu, aveva avviato una procedura con progettazione e gara per l'affidamento dei lavori seminato tanto e finalmente comincia a raccogliere i frutti, un risultato a beneficio dei cittadini e del territorio.

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