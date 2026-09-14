Organizzato dal Radioclub Coros “Museo della Radio Mario Faedda” e dalla sezione Ari Porto Torres, con il patrocinio del Comune di Ittiri, ritorna il "Field Day". Il 13° appuntamento annuale dei radioamatori nel Nord Ovest Sardegna, si svolgerà dal 20 al 22 settembre in località Nostra Signora di Coros e a San Maurizio (Ittiri).

Il "Field Day" è un’attività radioamatoriale campale, che incoraggia la preparazione del radioamatore alle comunicazioni radio e i test delle apparecchiature senza l’ausilio di rete elettrica che in caso di emergenza o calamità naturale potrebbe tornare utile.

Durante la manifestazione si faranno comunicazioni di diverso tipo e in vari modi operativi: fonia, telegrafia e anche modi digitali tramite PC. I collegamenti radio bilaterali normalmente sono tantissimi, alcuni verranno fatti tramite l’utilizzo del Satellite Geostazionario QO100 che posizionato a 26 gradi est nella fascia di Clark (fascia dove si trovano i normali satelliti commerciali televisivi ). Il satellite qo100 finanziato dai radioamatori del Qatar, consente di collegare quasi tutto il pianeta escludendo solo parte dell’America e gli Stati Uniti.

Questa edizione segna il ritorno alla chiesa di Coros lì dove tutto ebbe inizio: domenica 20 settembre l’area attorno alla fontana di Coros sarà il punto esatto delle trasmissioni radio mentre Il 21 e 22 settembre la carovana si sposterà in località San Maurizio.

Verrà anche consegnato il Diploma radio celebrativo di San Maurizio, arrivato alla 5° edizione operativo dal 18 al22 settembre. Il diploma o l’award in gergo radioamatoriale è a carattere nazionale ed internazionale, prevede l’operatività di 22 Stazioni radioamatoriali di alcuni colleghi ARI alcune al di fuori della Sardegna, in particolare Lombardia, Abruzzo e Calabria.

Le attività campali prevedono oltre al Diploma San Maurizio anche altri Award come ad esempio il DAI (diploma abbazie Italiane) le chiese di San Maurizio e N.S di Coros rientrano nel luoghi medievali censiti in un apposito elenco gestito dalla sezione ARI di Busto Arsizio (VA). La Chiesa di San Maurizio è l'unica chiesa regionale riconosciuta dal GRA in quanto San Maurizio è il patrono degli Alpini d’Italia, a Ittiri invece è il patrono dei Muratori a Sassari dei Macellai.

Infine, si festeggiano i 10 anni del Team DX Coros gruppo radio dx 2016 - 2026 (gruppo radio affiliato ad ARI Porto Torres e Radio club Coros) molto attivo nei contest radio e attivazioni.

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