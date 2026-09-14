A Sorso il ritorno tra i banchi di scuola avviene con la riconsegna alla comunità scolastica del plesso “G. Cappai”, riqualificato e ammodernato. Ad accogliere gli studenti, insieme al dirigente Carlo Orrù e ai docenti, l’assessora alla Politiche sociali e alla Pubblica Istruzione Serena Camboni e il sindaco Fabrizio Demelas che ha rivolto ai ragazzi e alle famiglie il saluto dell’Amministrazione comunale. La riapertura restituisce alla città una scuola più accogliente, accessibile ed efficiente, con ambienti rinnovati nei quali studiare, insegnare e vivere ogni giorno. L’intervento, finanziato, grazie ad un progetto candidato dall’amministrazione comunale, con 1 milione e 550mila euro nell’ambito del PNRR e 200mila euro di fondi di bilancio, ha riguardato la messa a norma, la sicurezza, la riqualificazione energetica dell’edificio e il rinnovamento completo delle aule anche attraverso la sostituzione di tutti gli arredi. Nel saluto di apertura, il sindaco ha richiamato il significato educativo di questo investimento: intervenire sugli edifici scolastici significa migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento, sostenere la didattica e prendersi cura del benessere delle ragazze, dei ragazzi e di chi lavora nella scuola. Il rinnovamento del Cappai accompagnerà anche l’avvio sperimentale del modello DADA, la Didattica per Ambienti di Apprendimento, che supera l’organizzazione tradizionale della classe che occupa stabilmente sempre la stessa aula. Spazi più funzionali diventano un sostegno concreto all’innovazione didattica.

Agli studenti il sindaco ha rivolto infine un invito al rispetto reciproco, alla cura degli ambienti riconsegnati, a vivere pienamente gli anni della scuola: «Siate curiosi. Fate domande. Non abbiate paura di sbagliare, perché è proprio dagli errori, più che dai successi, che arrivano gli insegnamenti migliori e che rimangono più a lungo nella vita». Accanto alla formazione, un richiamo all’attenzione alla dimensione umana dello stare a scuola, perché ciascuno possa sentirsi parte di una comunità educante e solidale. L’impegno sul Cappai si è sviluppato attraverso più interventi. Alla riqualificazione principale si aggiungono 303.700 euro per il campo da basket esterno e le attrezzature sportive della palestra. La riapertura rappresenta una tappa del percorso portato avanti dall’Amministrazione comunale negli ultimi sette anni per migliorare tutto il patrimonio scolastico cittadino: sicurezza, accessibilità, efficienza energetica, qualità degli spazi didattici e sportivi. Gli interventi realizzati ammontano già ad oltre 4 milioni di euro. Tra le opere finanziate invece e ancora da realizzare, per ulteriori 4.194.500 euro, la parte principale riguarda il prossimo intervento sulla scuola primaria Azuni che ammonterà a 3.894.500 euro. Altri 300mila euro sono destinati alla riqualificazione delle aree esterne delle scuole Cappuccini e Santa Maria.

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