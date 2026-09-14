Venerdì 18 settembre alle 10 all’incubatore consortile del Consorzio industriale provinciale di Sassari, nella sede di Porto Torres, in via Domenico Millelire, sarà inaugurata la Scuola di alta formazione manageriale del Consorzio, nata in collaborazione con la società di formazione Sosor.

All’incontro saranno presenti per il Consorzio, la presidente Simona Fois e per la società Sosor il direttore commerciale Francesco Sabatini. L’obiettivo è sviluppare competenze manageriali per guidare imprese e organizzazioni in contesti più complessi e competitivi.

Il nuovo corso gratuito si terrà proprio presso l’incubatore di Porto Torres con la finalità di rafforzare le capacità strategiche e pratiche, indispensabili per orientare le aziende e le organizzazioni in scenari sempre più articolari e dinamici.

Una iniziativa per rispondere ai fabbisogni del sistema produttivo locale offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide legate alla gestione aziendale, alla inovazione e alla leadership, alla trasformazione digitale e allo sviluppo di strategie sostenibili.

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