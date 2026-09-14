Con 124 voti su 142 votanti, il nuovo priore della Confraternita Beata Vergine Madonna della Difesa di Stintino è Gavino Scano. Il 134° priore del sodalizio stintinese ha 63 anni è bancario in pensione, già consigliere comunale prima e poi assessore al Comune di Stintino. Il priorato è stato già parte della famiglia di Gavino Scano, quando il padre Giovanni ricoprì lo stesso incarico negli anni 1997/1998. Accanto al nuovo priore, che porterà la bandiera maggiore per l'anno 2026/2027, c'erano la moglie Nicolina Barabino e i due figli Maria Teresa e Giovanni. A celebrare la messa, nella sua prima visita ufficiale a Stintino, è stato l'arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu. Nella sua omelia l'alto prelato ha voluto soffermarsi sul significato profondo della vita eterna, descritta non come una durata infinita ma come la bellezza stessa di Dio. Monsignor Soddu ha sottolineato come Maria sia il modello perfetto di umiltà e grazia, e ha contrapposto la sua vita difficile alle false concezioni di una gioia priva di fatiche. Attraverso il riferimento all'Apocalisse, la Chiesa viene paragonata a una sposa magnifica che si prepara con cura per l'incontro finale con il suo sposo. Nel suo discorso quindi l'arcivescovo ha invitato ogni fedele a riconoscersi come un fragile vaso di creta che deve custodire i doni divini per non sprecare la propria esistenza. A seguire quindi l'esempio mariano per vincere le sfide della storia e partecipare alla vittoria di Cristo. Sull'altare, a concelebrare la messa il parroco di Stintino don Daniele Contieri e i sacerdoti don Salvatore Mangatia di Ittiri e don Giampaolo Sini di Porto Torres. «Oggi - ha detto il presidente della Confraternita Antonio Diana rivolgendosi all'arcivescovo dopo la messa - celebriamo l'avvicendamento tra il priore uscente e quello subentrante. Vorrei sottolineare il ruolo cruciale della nostra Confraternita nata nel diciannovesimo secolo per onorare la Beata Vergine della Difesa. Oltre alla devozione religiosa, è importante la solidarietà sociale e delle opere di misericordia legate al supporto delle famiglie durante i riti funebri. Il mio ringraziamento va al priore uscente Pietro e alla moglie Milena per il loro impegno, come a Gavino che con l'elezione di oggi ha accettato, assieme alla moglie Nicolina, di ricoprire il ruolo di priore e onorare la nostra patrona». Prima dei saluti, il presidente della confraternita ha donato all'alto prelato un libro sulla storia del sodalizio. La processione per le vie del paese, con il simulacro della Vergine portato in spalla dai giovani della Confraternita, ha preceduto il toccante passaggio della bandiera tra il priore uscente, Pietro Denegri, e il nuovo, Gavino Scano. Sono state le due prioresse, Michela Bonomo per l'uscente e Nicolina Barabino quindi a scambiare le cappe dei due priori. Al nuovo è andata così quella di colore granata. Ad accompagnare la processione, come da tradizione, è stata la banda musicale Luigi Canepa di Sassari. Due gli appuntamenti che nei prossimi giorni vedranno impegnato il nuovo priore. Domenica 20 a Pozzo San Nicola per la festa della borgata dove nella chiesa che riaprirà per l'occasione a celebrare messa sarà ancora una volta l'arcivescovo di Sassari. Il 4 ottobre prossimo la Confraternita guidata da Gavino Scano uscirà in processione per le vie del paese in occasione della festa del Rosario.

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