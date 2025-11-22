L’Aou di Sassari ha fornito alcune precisazioni sulla morte di Giovanni Carta, il 91enne deceduto la scorsa settimana nel reparto di Geriatria del Santissima Annunziata.

Secondo l’Azienda, “sulla base della documentazione clinica e degli esiti ufficiosi provenienti dagli accertamenti medico-legali, in attesa delle conclusioni ufficiali dell’autopsia, il quadro neurologico è compatibile con un’emorragia cerebellare spontanea, verosimilmente già in atto al momento dell’arrivo in ospedale, evento acuto che può manifestarsi improvvisamente e non correlabile a traumi recenti. Sono quindi da escludere lesioni traumatiche riconducibili a condotte colpose da parte del personale del reparto”.

«Le condizioni cliniche del paziente», afferma Patrizia Tilocca, direttrice del reparto di Geriatria dell’Aou di Sassari, «al momento del suo arrivo in reparto erano già gravemente compromesse. Nel decorso clinico sono stati eseguiti diversi controlli con TAC e rivalutazioni neurochirurgiche e, nonostante l’assistenza prestata, purtroppo le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso».

Pur comprendendo il dolore della famiglia, continua Tilocca, «è essenziale attenersi alla documentazione clinica.

I dati disponibili non indicano traumi recenti né comportamenti impropri da parte del personale. Il paziente è arrivato con un quadro neurologico grave e un deterioramento clinico già evidente. L’équipe ha operato con professionalità, nel pieno rispetto dei protocolli e della dignità del paziente».

«In un contesto delicato come questo», aggiunge Mario Palermo, commissario straordinario dell’Aou di Sassari, «riteniamo fondamentale garantire trasparenza, rispetto e rigore. Attendiamo gli esiti ufficiali dell’autopsia e li metteremo a disposizione non appena saranno disponibili. La nostra priorità resta la tutela dei pazienti, delle loro famiglie e del lavoro quotidiano dei nostri professionisti».

