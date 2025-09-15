Ancora nessuna traccia di Gianni Pittui, l'anziano originario di Florinas scomparso la mattina di domenica 14 settembre da Ploaghe. Dopo l'allarme lanciato dai familiari, nel pomeriggio erano scattate le ricerche portate avanti sino a tarda sera e riprese anche oggi, purtroppo, senza esito.

La base operativa dei vigili del fuoco e della protezione civile è stata allestita presso il piazzale della stazione di Ploaghe, dove è stato segnalato l'ultimo avvistamento. A coordinare le operazioni il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, Antonio Giordano. Nell'attività di ricerca sono impegnate anche le squadre del Sapre- operatori con i droni e le squadre cinofile che hanno perlustrato la zona.

In volo anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, supportati a terra dalle squadre della Forestale, della Protezione civile di Ploaghe e di Florinas, oltre a diversi volontari con i familiari e i parenti dell'anziano scomparso. Si è proceduto ad una mappatura delle zone dove verranno concentrate le ricerche che riprenderanno domani.

