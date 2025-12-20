Buche e voragini nell’area portuale di Porto Torres, vere e proprie trappole per auto e motociclisti che, spesso, hanno presentato richieste di risarcimento agli Uffici dell’Autorità di sistema portuale per i danni subiti dai mezzi.

Un numero di istanze che si sono moltiplicate negli ultimi tempi. Criticità legate alla mancata manutenzione delle infrastrutture, causate anche dal traffico pesante, che possono provocare incidenti e danni ai veicoli.

Strade e asfalti ammalorati, problematiche segnalate in aula consiliare dall’esponente di Porto Torres Avanti, Bastianino Spanu. Il sindaco Massimo Mulas, nelle sue ultime interlocuzioni con la Port Authority e con il presidente Domenico Bagalà, ha sollevato il problema comunicando la presenza pericolosa di numerose buche nella carreggiata, alcune profonde anche 40 centimetri, chiedendo un intervento immediato, attraverso il rifacimento del manto stradale che, in condizioni di pioggia, rende la viabilità ad alto rischio.

Una situazione precaria, che interessa alcuni punti dove il traffico è elevato, nella strada che si affaccia davanti al cinta muraria dello scalo marittimo.

