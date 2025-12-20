Grande il cordoglio a Sassari e non solo per la morte di Stefano Sotgiu, scomparso due giorni fa.

Era presidente dell’associazione di promozione speciale “Prossima Democrazia” e aveva maturato, come si legge nelle note di copertina di un suo libro, «una importante esperienza nel disegno di policy partecipativo-deliberative, nell’analisi e valutazione delle politiche pubbliche, nelle riforme istituzionali, nello sviluppo locale».

Oltre a essere stato un musicista e autore di testi per So You e Goose, Sotgiu aveva anche partecipato alla campagna elettorale che vide vincitore come sindaco di Sassari Nicola Sanna, candidandosi alle ultime elezioni comunale per la lista civica Costituente per Sassari. Era poi impegnato da tempo con Eumans, movimento paneuropeo di iniziativa popolare.

Marco Cappato, Presidente del Movimento, e Lorenzo Mineo, coordinatore, dichiarano: «Con la morte di Stefano Sotgiu perdiamo innanzitutto un amico, sempre attento e disponibile, e poi una delle massime autorità in Italia sul tema della democrazia partecipativa. La sua attività accademica e di militante era rivolta con passione a integrare la democrazia rappresentativa con i nuovi sistemi di democrazia deliberativa, a partire dalle assemblee di cittadini estratti a sorte, sulle quali era un pioniere nel panorama italiano. Ci impegneremo a proseguire l’opera di Stefano anche grazie all’esperienza che ha messo a disposizione non solo nostra, ma di tutti».

© Riproduzione riservata