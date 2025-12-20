Unione Coros, due borse lavoro per le donne vittime di violenzaAll’interno di “Agri Sociale SOS Coros” con capofila Fattoria Sociale S’Incantu (Putifigari)
Si chiama “Agri sociale Sos Coros” il progetto che finanzia le borse lavoro per l'inserimento di donne vittime di violenza residenti nei comuni 𝐚𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥'𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐬 𝐧𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚.
Con la determina 211 del 17 dicembre, l'Unione del Coros contribuisce al progetto con risorse che finanziano due borse lavoro per gli inserimenti, all’interno del progetto “Agri Sociale SOS Coros” con capofila Fattoria Sociale S’Incantu (Putifigari), di donne che hanno subito soprusi, residenti nei Comuni del Coros.
Vista la dichiarazione di intenti sottoscritta dal Presidente relativamente alle attività di cui all’Avviso di Bando di concorso “Tutti insieme per un’agricoltura inclusiva” per la selezione di dieci idee progettuali nell’ambito del progetto Agrisociale bandito dall’Agenzia Agris Sardegna , all'indomani del finanziamento ottenuto per il progetto dal titolo “Agri Sociale SOS Coros” con capofila Fattoria Sociale S’Incantu (Putifigari), l'Unione ha deciso di finanziare le suddette borse lavoro in quanto il progetto è coerente con le politiche di promozione della parità di genere poiché prevede quale target di riferimento anche “donne vittime di violenza”.