Eccellenza, malore prima della gara col Calangianus: in ospedale l'allenatore dell'Ossese Carlo CotroneoLe sue condizioni ora sono migliorate e non destano preoccupazioni
L'allenatore dell'Ossese Carlo Cotroneo, poco prima dell’inizio della gara di oggi contro il Calangianus, ha avuto un piccolo malore per il quale si è reso necessario il ricovero ospedaliero.
Le sue condizioni ora sono migliorate e non destano preoccupazioni.
«Al nostro mister - scrive la società - i più affettuosi auguri di pronta guarigione e un ritorno in campo più agguerrito che mai: dai Carlo».
Per la cronaca l'Ossese ha pareggiato 2-2 contro il Calangianus, raggiunto al 95' dagli avversari.