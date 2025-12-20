L'allenatore dell'Ossese Carlo Cotroneo, poco prima dell’inizio della gara di oggi contro il Calangianus, ha avuto un piccolo malore per il quale si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

Le sue condizioni ora sono migliorate e non destano preoccupazioni.

«Al nostro mister - scrive la società - i più affettuosi auguri di pronta guarigione e un ritorno in campo più agguerrito che mai: dai Carlo».

Per la cronaca l'Ossese ha pareggiato 2-2 contro il Calangianus, raggiunto al 95' dagli avversari.





© Riproduzione riservata