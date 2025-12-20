Presentato nei giorni scorsi a Sassari in via Ortobene il nuovo parco “Uno Per Dieci – edizione 2025”.

Una iniziativa, che si rinnova ogni anno, associata a quanto previsto dalla Legge 10/2013, che lega in modo simbolico la nascita e l’adozione dei bambini alla messa a dimora di nuovi alberi. Atto che concretizza le azioni di cura del futuro e del patrimonio ambientale urbano, piantando un albero ogni dieci bambini nati o adottati nell’anno precedente.

«Nell’area, bonificata e ripulita, sono stati piantati 100 alberi- dichiara l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Pierluigi Salis- L’obiettivo è quello di far nascere un nuovo parco cittadino dotato anche di panchine con giochi per bambini e servizi».

Le specie piantate sono Morus alba, Jacaranda mimosifolia, Acer pseudoplatanus, Hibiscus syriacus, Pyrus calleryana Chanticleer e Cercis siliquastrum, in un equilibrio tra alberature di maggiore sviluppo e specie ornamentali, pensato per accompagnare nel tempo la crescita del quartiere e delle nuove generazioni.

«L’amministrazione Mascia- continua Salis- continua a lavorare nell’ottica di una città moderna dotato di sempre più spazi verdi da destinare alla comunità».

© Riproduzione riservata