Carabinieri in visita ieri alle Cliniche Pediatriche di viale San Pietro a Sassari.

I militari, guidati dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Maione, hanno consegnato dei doni natalizi, dando un segno di vicinanza ai bambini ricoverati nella struttura ospedaliera.

Sono trascorsi momenti di solidarietà e condivisione anche grazie ai due trombettieri dell’Arma che hanno eseguito alcune melodie di Natale.

L’incontro rientra nelle attività dei carabinieri che vogliono mostrare la prossimità istituzionale anche nel supporto alle fasce più vulnerabili della comunità, secondo lo slogan “Essere tra la gente e al servizio del cittadino”.

I militari hanno ringraziato l’équipe medica e infermieristica per l’assistenza quotidiana data ai più piccoli.

