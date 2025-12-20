Ad Alghero la signora Giovannangela Lorettu ha spento cento candeline e il sindaco Raimondo Cacciotto, insieme al presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, è andato ad omaggiarla.

Attorniata dai suoi tre figli, quattro nipoti e un pronipote, la neo centenaria ha festeggiato il traguardo insieme ai suoi cari.

La signora Giovannangela, nata ad Alghero nel 1925 ed è rimasta vedova nel 1991. Da parte dell'Amministrazione un mazzo di fiori e una pergamena.

