I bambini di Santa Maria Coghinas hanno il loro scuolabus, un servizio di cui erano stati privati a causa di un incendio doloso di un anno fa.

Era il 29 dicembre del 2024, quando il fuoco lo ha letteralmente divorato, lasciando le famiglie del paese privi di un servizio fondamentale per i loro figli.

Ora il sogno di potersi muovere con il nuovo scuolabus si è concretizzato, grazie all'impegno dell Comune e della Regione Sardegna.

«Grazie alla sensibilità del consigliere regionale Aldo Salaris - ha spiegato il sindaco Pietro Carbini - con un emendamento inserito nella finanziaria, abbiamo ottenuto cento mila euro per acquistare il nuovo scuolabus in tempi rapidissimi, evitando ulteriori disagi alle famiglie e allo stesso comune».

Il Comune ha cofinanziato con altri 15mila euro i costi del mezzo, dando la possibilità di acquistare un bus più capiente e moderno con ben40 posti disponibili. Questo permetterà anche al Comune di risparmiare nei viaggi di istruzione, dove per esigenze di numero di posti, era costretto ad affittare un pullman più grande. Il sindaco ha colto l'occasione per spiegare ai ragazzi di fare buon uso di questo mezzo e di trattarlo bene.

