Gigi Riva, giocatore protagonista nei campi di calci e dirigente come era negli ultimi tempi, un mito raccontato con un murale inaugurato questa mattina ad Ozieri, un’opera dal titolo “Una vita Insieme” che porta la firma dell’artista Mauro Patta, presente insieme a Nicola Riva, figlio del grande campione e ambassador della squadra rossoblù, una cerimonia a cui ha partecipato anche il sindaco Marco Peralta e una delegazione del Cagliari Calcio, oltre alle autorità locali.

Erano presenti anche l’ex Cagliari Antonio Langella e il portiere Salvatore Sirigu, oltre al vice presidente del consiglio regionale, Giuseppe Meloni e il consigliere regionale Aldo Salaris.

Un maxi murale realizzato in via Roma Alta, nella località Dazio, che ha sorpreso ed emozionato il folto pubblico, il racconto di una leggenda, di un uomo che ha scelto di vivere in Sardegna, in una comunità che lo ha celebrato per le sue doti calcistiche e umane.

L’opera è stata benedetta con un caro ricordo al “signore dello sport e nella vita” rappresentato nei due volti di calciatore numero 11 dei rossoblù e di dirigente della squadra. Il progetto è stato patrocinato dal Gruppo Cagliaritani Ozieresi e l’associazione “Inoghe Cultura e spettacolo Ozieri” tramite una raccolta fondi.

