Giovanni Carta, l’anziano morto la settimana scorsa in Geriatria, al Santissima Annunziata sarebbe stato stroncato da una patologia, un’emorragia cerebellare spontanea. Lo afferma in una nota la Aou sulla base dei primi riscontri arrivati dall’autopsia disposta dal magistrato. Nessuna caduta dalla barella, quindi. Ma su quest’aspetto la famiglia del 91enne nuorese che ha presentato denuncia mantiene la sua versione dei fatti e continua la battaglia giudiziaria.

L’anziano, ricoverato l’8 novembre per un attacco di vomito e problemi intestinali, presenta il giorno dopo delle ecchimosi sul volto e muore il 13 al termine di sei giorni in cui vengono riscontrati un ematoma al cervello e, a quanto sostenuto nella denuncia, la frattura di due vertebre. «Il quadro neurologico - sostiene l’Aou in una nota - è compatibile con una emorragia cerebellare spontanea verosimilmente già in atto al momento dell’arrivo in ospedale, evento acuto che può manifestarsi improvvisamente e non correlabile a traumi recenti». In soldoni sono, continua il documento, «da escludere lesioni traumatiche riferibili a condotte colpose da parte del personale del reparto».

La famiglia

Replicano Ivan, Marco e Monica, i tre figli di Carta, nel giorno del funerale del padre: «Il 118 può attestare che nostro padre è arrivato al pronto soccorso senza presentare alcuna ferita». Ivan risponde all’Aou: «Ho otto minuti di registrazione in cui proprio dalla Geriatria viene detto candidamente che nostro padre è caduto dalla barella al pronto soccorso. Metto l’audio a disposizione dei carabinieri».

