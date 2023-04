Sono riprese questa mattina, purtroppo senza esito, le ricerche dei due pescatori subacquei dispersi da ieri pomeriggio nel tratto di mare tra Stintino e Porto Torres.

I pescatori, Davide Calvia e Giovannino Pinna, di 35 e 38 anni, entrambi sassaresi, avevano lanciato l'allarme ieri pomeriggio poco prima delle 19 al largo di Ezzi Mannu, comunicando che stavano imbarcando acqua ed erano costretti ad indossare il salvagente e buttarsi in mare.

Alle 5 le squadre a terra dei Vigili del fuoco hanno cominciato l'attività di supporto alla motonave dei sommozzatori e alle unità di vigilanza della costa della Guardia costiera turritana. Nessuna novità neppure sul barchino affondato dopo aver imbarcato acqua durante la battuta di pesca.

Le operazioni di ricerca in mare sono coordinate dalla Capitaneria di Porto. Verso le 8 di questa mattina si è alzato in volo anche l’elicottero Drago 144 dei Vigili del fuoco per ampliare il raggio d’azione delle ricerche.

