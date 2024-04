Incidente lungo la provinciale 5m, la bretella che collega la Due Mari, all'altezza della località I Piani, all’aeroporto di Alghero.

La squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire intorno alle 11.20 per uno scontro che ha coinvolto due autovetture, una delle quali finita in una cunetta. Gli uomini del distaccamento di via Napoli hanno messo in sicurezza la macchine e collaborato con il 118 per il trasporto dei conducenti al pronto soccorso dell'ospedale Civile, per i necessari accertamenti. La polizia ha compiuto i rilievi.

