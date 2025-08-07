Alghero, pesce e vini pregiati: dopo la cena da gourmet scappano senza pagare il conto. Denunciati due turistiHanno approfittato di un momento di distrazione del personale del ristorante per svignarsela, identificati grazie a testimonianze e telecamere
Una cena da veri buongustai: pesce fresco, bottiglie pregiate, specialità locali. Ma al momento del conto i due turisti, sazi e soddisfatti, si sono alzati dal tavolo e si sono dileguati nel nulla, lasciando il ristoratore con il conto in mano.
Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in un noto ristorante del centro di Alghero. I due clienti hanno approfittato di un momento di distrazione del personale per svignarsela senza pagare.
La polizia è intervenuta in pochi minuti e con l’aiuto delle testimonianze e delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i “furbetti del conto” sono stati identificati e denunciati per insolvenza fraudolenta (articolo 641 del Codice Penale).
Una bravata che può costare fino a due anni di reclusione.