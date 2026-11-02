Si è tenuta oggi a Sassari la commemorazione dei caduti di tutte le guerre nella cerimonia che si è tenuta al sacrario militare del cimitero.

Un evento che ha voluto ricordare e custodire la memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria esistenza al servizio della Patria.

Sono state deposte corone d’alloro sul monumento ai caduti e sulle tombe degli ex presidenti della Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga e degli ex presidenti della regione Paolo Dettori, Antonio Giagu De Martini e Pietro Soddu.

Presenti nell’occasione le massime autorità civili, religiose e militari del territorio, oltre al picchetto d’onore interforze, composto dai militari della Brigata “Sassari” e da alcuni rappresentanti dei corpi armati dello Stato, che hanno così rimarcato il valore istituzionale e solenne della commemorazione. Hanno partecipato anche le Associazioni combattentistiche e d’Arma, insieme ai familiari dei militari sardi caduti in patria e nelle missioni di pace all’estero.

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