Non voleva pagare in quella cassa perché c’era un ragazzo di colore. È accaduto in un supermarket di Alghero nel 2020, un uomo sulla settantina ha chiesto che se ne aprisse un’altra finendo con il litigare coi dipendenti dell’attività.

Durante la discussione sarebbero volati insulti e frasi offensive contro il giovane sudamericano, mentre ai dipendenti dell’attività l’uomo avrebbe detto: «State zitti voi che siete del Pd». Poi avrebbe impugnato un barattolo da uno scaffale come se volesse colpire i presenti, “guadagnandosi” in seguito una denuncia e un processo che si è concluso oggi, in tribunale a Sassari, con l’accusa di minacce e tentate lesioni con l’aggravante dell’odio etnico.

Alla fine la giudice Anna Pintore lo ha condannato a quattro mesi e 15 giorni, con pena sospesa e una provvisionale subito esecutiva di mille euro. Il pm era Antonio Pala, l’avvocato di parte civile Elias Vacca, e le legali della difesa Francesca Ena e Ica Cadau Ena.

