È tornata alla normalità la situazione all’aeroporto di Alghero dopo l’evacuazione di questa mattina causata dalla presenza di spray urticante nella sala partenze. L’area è stata bonificata e riaperta, consentendo ai passeggeri di ripetere i controlli di sicurezza.

Completate le procedure, i viaggiatori hanno potuto raggiungere il gate e imbarcarsi sul volo diretto a Roma Fiumicino, che è decollato alle 11.50 con circa un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto. Resta da chiarire la dinamica dell’episodio che ha portato alla temporanea chiusura dell’area partenze. Indagini in corso.

L’emergenza è scoppiata in mattinata, quando numerosi passeggeri in attesa di imbarcarsi sul volo per Roma sono stati fatti evacuare dalla sala partenze e successivamente spostati nell’area dei controlli di sicurezza.

