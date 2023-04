Il mare sta consumando la spiaggia di Punta Negra e a valle ci stanno pensando le acque superficiali a portare via la poca sabbia rimasta.

Il piccolo arenile incastonato nella costa di Fertilia è al centro di un piano di salvataggio varato dalla giunta di centrodestra su proposta dell’assessore all’Ambiente Andrea Montis. L’esecutivo ha dato mandato agli uffici di procedere «con ogni azione e intervento ritenuti funzionali e necessari al contrasto e alla mitigazione dei fenomeni erosivi», si legge in una nota dell’Amministrazione.

L’obiettivo è favorire il ripristino, almeno parziale, della naturalità della spiaggia di Punta Negra. Nel dettaglio si procederà alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per la riqualificazione degli habitat naturali del sistema dunale, con percorsi obbligati per i bagnanti e barriere fisiche a protezione delle specie vegetali. Si interverrà, infine, con la rimozione della pavimentazione in cemento presente nel parcheggio, in modo da restituire al terreno la permeabilità.

