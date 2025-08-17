Trovata morta una 62enne in piazza Tola, a Sassari. Il decesso sarebbe dovuto a una serie di patologie preesistenti.

La donna è stata rinvenuta all'interno del Club degli amici, un circolo che gestiva. Le ultime notizie su di lei risalgono a ieri notte, poi ha smesso da stamattina a rispondere alle chiamate.

Non ricevendo risposte i parenti hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i carabinieri. La donna ha lavorato fino al giorno dei Candelieri.

© Riproduzione riservata