Sassari: non risponde alle chiamate dei parenti, che lanciano l’allarme. Donna trovata mortaAveva 62 anni, era all’interno del Club degli Amici, un circolo che gestiva in piazza Tola
Trovata morta una 62enne in piazza Tola, a Sassari. Il decesso sarebbe dovuto a una serie di patologie preesistenti.
La donna è stata rinvenuta all'interno del Club degli amici, un circolo che gestiva. Le ultime notizie su di lei risalgono a ieri notte, poi ha smesso da stamattina a rispondere alle chiamate.
Non ricevendo risposte i parenti hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i carabinieri. La donna ha lavorato fino al giorno dei Candelieri.