La pista di atletica di Maria Pia, ad Alghero, per la prima volta ospiterà una competizione ufficiale. Domenica 28 giugno, a partire dalle 9.30, infatti, si svolgeranno i Campionati Regionali di Società Ragazzi e Ragazze, organizzati dalla Fidal Sardegna con il supporto dell'Alghero Marathon e del Comune di Alghero. Saranno circa 200 i giovani atleti provenienti da tutta l'Isola che si confronteranno nelle diverse discipline dell'atletica leggera, segnando di fatto l'inizio di una nuova fase per un impianto che, nonostante fosse nato proprio per questo scopo, finora non aveva mai ospitato gare ufficiali. <Finalmente la pista di atletica di Maria Pia trova la sua piena vocazione e il suo scopo originario - afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - e lo fa ospitando una bellissima manifestazione dedicata ai giovani, che porterà ad Alghero centinaia di atleti e famiglie da tutta la Sardegna. È un segnale importante che vogliamo lanciare alla città: accanto ai grandi eventi internazionali che negli ultimi mesi hanno portato Alghero alla ribalta mondiale, come la World Triathlon Championship Series, l'Ironman 70.3 e la Crai Alghero Half Marathon, intendiamo investire con forza anche nella pratica sportiva quotidiana. Restituiamo alla comunità un impianto rifunzionalizzato che potrà avvicinare tanti giovani all'atletica leggera e diventare un punto di riferimento per tutto il territorio>. L'appuntamento rappresenta anche il primo tassello del più ampio progetto di valorizzazione dell'area sportiva di Maria Pia. <Alghero si apre all'atletica leggera e lo fa partendo da un'infrastruttura che può rappresentare un importante elemento di crescita anche per il turismo sportivo, - sottolinea l'assessore all'Impiantistica sportiva Enrico Daga - abbiamo già provveduto all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'attività agonistica e sono programmati ulteriori interventi di miglioramento. La pista di Maria Pia si inserisce all'interno di una visione più ampia che vede Villa Maria Pia come il cuore della futura cittadella sportiva della città>.





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