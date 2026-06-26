La polizia locale di Alghero si dota di un nuovo strumento operativo per rafforzare il controllo del territorio. Da oggi è infatti attiva la nuova stazione mobile, un presidio avanzato che consentirà agli agenti di essere ancora più presenti nei punti strategici della città, garantendo interventi più rapidi e un contatto diretto con cittadini e turisti. Il nuovo mezzo, equipaggiato con tecnologie di ultima generazione, sarà impiegato nelle aree a maggiore afflusso di persone, nel centro storico, durante manifestazioni ed eventi e in tutti i contesti che richiedono particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza urbana, della viabilità e del decoro. <La stazione mobile rappresenta un presidio di prossimità che avvicina ulteriormente le istituzioni ai cittadini e contribuisce a migliorare il controllo del territorio> spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. L'ubicazione della stazione mobile varierà di giorno in giorno, in base alle esigenze operative e alle criticità rilevate, così da assicurare la massima efficacia del servizio.





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