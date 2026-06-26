I Nas di Sassari sequestrano 80 chili di tabacco “Naswar”, un prodotto vietato in Italia e ritenuto nocivo per la salute.

Gli agenti del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno controllato nel centro cittadino due pakistani e un italiano rinvenendo le confezioni provenienti dal Belgio e prive del contrassegno del Monopolio di Stato.

I tre sono stati denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando.

Il “Naswar” viene consumato con la masticazione ed è diffuso in particolare nell’Asia centrale. L’uso di questo tipo di tabacco è associato a diverse problematiche per la salute, da quelle dentali al cancro, orale, esofageo e pancreatico, oltre alle criticità riscontrate per l’apparato cardiovascolare.

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