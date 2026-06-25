Pioggia di medaglie per la scuola di ballo M Dance Academy di Porto Torres alle Finali Nazionali MSP Italia di Danza Sportiva, ad Arezzo nei giorni scorsi. Le allieve guidate dalla maestra Maria Zanda hanno dominato la pista, conquistando podi sia nelle spettacolari danze coreografiche (Sincro dance, Choreographic dance e Show dance) di gruppo e duo sia nelle discipline individuali di Solo Latin Style.

Un vero e proprio en plein è arrivato nelle danze latine di Solo Under 9, dove tutte le giovanissime atlete portate in gara dalla scuola hanno conquistato l’accesso alla finalissima, monopolizzando la classifica: Helenia Bellomo, campionessa nazionale in Samba, e un doppio argento (2° posto) in Rumba e Cha Cha Cha; Maria Cossu, protagonista assoluta sul podio con un triplo bronzo (3° posto) conquistato in Samba, Rumba e Cha Cha Cha. Grandi risultati anche per le altre talentuose atlete della scuola – Giulia Giordo, Gioia Verafede e Aurora Goddi – che hanno completato il successo della scuderia classificandosi tra i primi sei posti nazionali nelle varie specialità.

Soddisfazione per il tecnico e direttrice della scuola, Maria Zanda, che ha commentato con orgoglio i risultati ottenuti: «Vedere le nostre atlete e i nostri atleti brillare su un palcoscenico nazionale così prestigioso è un'emozione indescrivibile. Questi risultati sono il frutto di mesi di duro lavoro, passione e sacrifici quotidiani in sala da ballo. I bambini hanno dimostrato carattere, tecnica e una grandissima unione. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma una crescita personale per ognuno di loro. Porto Torres ha dimostrato ancora una volta di avere dei veri talenti nella danza sportiva e noi siamo pronti a continuare su questa strada con ancora più entusiasmo».

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