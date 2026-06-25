Il maltempo con forti piogge e vento sta creando disagi anche nei paesi dell’interno dell’Isola. A Nule, in provincia di Sassari, le raffiche di vento e l’acquazzone hanno spezzato parte dei rami di uno degli alberi in prossimità della strada provinciale 7, all'altezza della curva dell'Ina casa, in direzione di Benetutti.

I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati, ma in attesa dell’arrivo delle squadre, impegnate a fronteggiare diverse situazioni di emergenza a causa del maltempo, il sindaco di Nule, Antonio Giuseppe Mellino, vista la situazione di pericolo, ha invitato le persone ad essere prudenti ed evitare di circolare con le autovetture o di transitare a piedi in prossimità dell'albero pericolante.

In diverse zone del Sassarese la pioggia sta creando difficoltà alla circolazione stradale con nubifragi di calore e il forte vento che si abbatte in particolare modo sugli alberi e i pali lungo le strade.

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