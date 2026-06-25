Dopo un percorso lungo e complesso, il progetto Iscol@ per la riqualificazione della scuola media Grazia Deledda di via Tarragona, ad Alghero, entra nella fase decisiva. Il cantiere, finanziato con 3,7 milioni di euro grazie al programma regionale per l'edilizia scolastica, punta a consegnare alla città un edificio moderno, sicuro e aperto anche alle attività extrascolastiche.

I progressi dei lavori sono stati verificati nei giorni scorsi durante due sopralluoghi: il primo del sindaco Raimondo Cacciotto insieme all'assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro, ai tecnici comunali e ai responsabili dell'impresa; il secondo della III Commissione consiliare, presieduta da Gianni Occhioni, alla presenza del dirigente Paolo Greco e del responsabile unico del procedimento Salvatore Chelo.

«Un progetto che parte da lontano, innovativo, che va verso la fase di completamento nel segno della modernità, con una scuola sicura e accogliente, aperta alla comunità con attività extrascolastiche, formative, culturali e ludiche», sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto. «Abbiamo voluto imprimere una forte accelerazione al programma con un importante stanziamento comunale per dare alla città una scuola capace di migliorare la qualità dell'offerta educativa per i nostri ragazzi».

Nato nel 2018 con la partecipazione del Comune al bando regionale Iscol@, il progetto aveva subito un brusco rallentamento nel 2020 con la revoca dell'appalto. Successivamente, nell'agosto 2021, i lavori sono stati riaffidati all'Ati guidata dall'impresa Gecos di Andria. Un ulteriore impulso è arrivato nell'estate del 2024, quando l'amministrazione comunale ha stanziato 1,5 milioni di euro aggiuntivi per consentire il completamento dell'opera.

Tra gli interventi già realizzati figura il nuovo Volume Scuola, ampliato e sopraelevato con due nuovi piani destinati a ospitare aule e laboratori. Nell'agosto 2024 è stata inoltre demolita la vecchia ala nord, risalente agli anni Sessanta, per fare spazio al nuovo polo polifunzionale.

L'elemento più rappresentativo del progetto sarà il nuovo auditorium da 200 posti, affiancato da laboratori musicali e biblioteca-mediateca. La struttura è già completata nella parte portante e sono visibili le gradinate; restano ora le opere di finitura, insieme all'installazione degli impianti, degli infissi e delle pavimentazioni. Parallelamente prosegue la riqualificazione della palestra, con il rifacimento della copertura e degli annessi.

Nei prossimi mesi prenderà forma anche il grande portico che collegherà il corpo della scuola al nuovo auditorium, pensato come elemento architettonico simbolico e punto di raccordo tra l'edificio scolastico e la città.

«Anche in questo caso, come negli altri cantieri cittadini, stiamo raggiungendo gradualmente gli obiettivi», afferma l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro. «I passi avanti compiuti ci fanno ben sperare per la conclusione dei lavori e la consegna alla città di quello che sarà un fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica».

Soddisfazione anche da parte del presidente della III Commissione consiliare, Gianni Occhioni. «È un progetto importante che finalmente si sta concretizzando, con interventi qualificanti che renderanno la scuola più sicura, moderna e adeguata alle esigenze della didattica e delle nuove generazioni».

Se non interverranno imprevisti, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di completare il cantiere entro il mese di ottobre.

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