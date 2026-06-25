Nel giugno 2024, nella borgata sassarese di Bancali, morì un 49enne cadendo dalla sua moto. Oggi in tribunale a Sassari è stata assolta dal gup Gian Paolo Piana, perché il fatto non costituisce reato, la 44enne accusata di omicidio stradale.

L’uomo percorreva due anni fa un ponticello nella strada vicinale “Lu Saltu di la Monza” e, appena superato, si era trovato davanti l’auto della donna finendo con violenza al suolo e perdendo la vita.

Per la difesa, rappresentata dagli avvocati Martina Salaris e Salvatore Salaris, l’auto era ferma e non era quindi integrata la contestazione di mancata precedenza. Anche il pubblico ministero Gianni Caria aveva sollecitato in discussione l’assoluzione per l’imputata.

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